Die Konsum-Filialen Martinshöhe in Leipzig-Wiederitzsch und in Großkugel (Gemeinde Kabelsketal, Saalekreis) werden Mitte Januar geschlossen. Letzter Verkaufstag ist Samstag, der 13. Januar. Mitarbeiter können in andere Filialen wechseln.

Konsum-Vorstand Michael Faupel: „Wir bedauern diesen Schritt außerordentlich und bedanken uns bei den Kunden für die langjährige Treue. Nach jeweils 25 Jahren diese beiden Filialen schließen zu müssen, schmerzt natürlich. Allerdings sehen wir keine Möglichkeit, sie wirtschaftlich zu betreiben. Auch wenn wir nicht primär gewinnorientiert handeln, ist eine Gesamtprofitabilität unseres Unternehmens unverzichtbar, auch um Arbeitsplätze zu sichern. Daher war die Entscheidung aus unternehmerischer Sicht und auch aus Verantwortung gegenüber unseren Genossenschaftsmitgliedern unumgänglich.“

Der Konsum am Birkenring hatte im Jahr 1998 eröffnet, verfügt über 643 m² Verkaufsfläche und zählt damit zu den Filialen mittlerer Größe. Er befindet sich in einem angemieteten Objekt. „Die Filiale arbeitete in den vergangenen Jahren defizitär und unsere Versuche, Rentabilität zu

erreichen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Vor allem die hohe Miete war eine starke Belastung“, erklärt Vorstand Michael Faupel. Die zwölf Mitarbeiter der Filiale erhalten laut Faupel das Angebot, in anderen Konsum-Filialen beschäftigt zu werden.

Auch für die Filiale in Großkugel mit 485 m² Verkaufsfläche sieht der Kosnum keine Perspektive, absehbar und kontinuierlich schwarze Zahlen zu schreiben. „Es gibt eine Reihe negativer Faktoren, die wir nicht beeinflussen können – infrastrukturell, technisch und auch in Bezug auf das Einkaufsverhalten. Dem tragen wir mit unserer Entscheidung, die uns nicht leicht gefallen ist, Rechnung“, so Michael Faupel. Auch die zehn Mitarbeiter in Großkugel erhalten das Angebot, in anderen Filialen weiterbeschäftigt zu werden.