In seiner zweijährigen Amtszeit will er sich auf die Unterstützung der Mitglieder und der Branche in strategischen Fragen konzentrieren. Dem Vorstand gehören sechs Unternehmensvertreter und sechs Verbandsvertreter an. Bei Symrise verantwortet Parisot die Bereiche Taste, Nutrition und Health. Die IOFI ist ein globaler Verband mit 18 regionalen und nationalen Verbänden, elf Mitgliedsunternehmen, einem Stab aus wissenschaftlichen und regulatorischen Experten mit Sitz in Brüssel und Washington D.C. sowie einem Netzwerk hochkarätiger Freiwilliger aus der Industrie.