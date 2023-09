Beiersdorf hat sein neues Produktionszentrum in Leipzig für Deos, Haarsprays und Rasierschäume nach einer etwa zweijährigen Bauzeit offiziell eröffnet. Fast 300 Millionen Euro hat der Konzern nach eigenen Angaben investiert.

Millioneninvestition Beiersdorf-Werk in Leipzig eröffnet

Bereits in den vergangenen Monaten war das neue Werk demnach in Betrieb genommen worden. Im Beisein des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) wurde nun der erfolgreiche Start des Werks mit Mitarbeitern, Lieferanten, Handelspartnern sowie vielen weiteren Gästen gefeiert.

Die ersten Deodorants „Made in Leipzig“ sind im ersten Quartal dieses Jahres in den Markt gegangen. Aktuell sind nach Angaben von Beiersdorf drei Linien in Betrieb, zwei weitere sollen zeitnah folgen. Pro Jahr werden dann im neuen Werk bis zu 450 Millionen Kosmetikprodukte vom Band laufen – insbesondere Deodorants, Haarsprays und Rasierschäume für den gesamten europäischen Markt und den Export.