Trechman baut auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Finanzen, Marketing und Sales. Bevor er 2010 zum Lebensmittelkonzern Danone ging, durchlief er mehrere Stationen bei Procter & Gamble UK und L'Oréal UK. Bei Danone war er zuerst als Commercial Director UK/Irland tätig. 2014 übernahm Trechman dann die Verantwortung als Country Manager Portugal. Weitere drei Jahre später bekleidete er zunächst die Position des Vice President Business Development für DACH, Italien und Griechenland, bevor er im selben Jahr bis 2021 die Position des General Managers für die Kategorie Milchfrische in DACH übernahm.

Zuletzt war Trechman zwei Jahre als General Manager für Danone Nordics & Baltics erfolgreich tätig. Nun kehrt er in die DACH-Region als General Manager zurück und wird dort für rund 2.300 Mitarbeiter an sieben Standorten verantwortlich sein. Er löst damit Christine Siemssen ab, die nun die Stelle als Chief Marketing & Digital Officer für Danone weltweit antritt. Sie wird in dieser globalen Rolle das Innovationsmanagement und die Transformation in den Bereichen Marketing und Digitales verantworten.

Richard Trechman blickt positiv in die Zukunft: „Trotz des herausfordernden Umfelds, haben wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten Monaten die Basis für ein starkes, nachhaltiges Wachstum gelegt,“ sagt Trechman. Er freut sich, diese Reise mit einem starken Team und starken Marken weiterzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung.