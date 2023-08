Friedemann Wecker (Foto) unterstützt ab sofort Jan-Peter Bauck in der Geschäftsführung der Bauck GmbH. Bislang war Wecker als Bereichsleiter Produktion und Technik für die Bio-Mühle tätig.

Der 37-jährige Wecker solle für die Nachfolge von Jan-Peter Bauck aufgebaut werden, hieß es in der Mitteilung. „Dies ist eine herausfordernde Zeit für die Unternehmensnachfolge“, sagte Friedemann Wecker mit Blick auf die turbulente Situation der Bio-Branche. „Mein Hauptbestreben ist es daher, die Bauck GmbH mit der zugehörigen Marke als innovativen Bio-Hersteller nachhaltig und erfolgreich im Markt zu etablieren.“

Die Bauck GmbH ist 1969 als einer der Pioniere unter den Naturkostherstellern aus drei biologisch-dynamisch wirtschaftenden Bauckhöfen in Klein Süstedt, Stütensen und Amelinghausen hervorgegangen. Ursprünglich als Vermarktungsgesellschaft von Demeter-Erzeugnissen gegründet, stellt das Unternehmen heute unter der Marke Bauckhof Demeter- und Bio-Produkte wie Mehle, Müslis und Backmischungen in seinen eigenen Mühlen her.