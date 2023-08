Den Schwerpunkt der Tätigkeit bilden demnach die Steuerung der Finanzen, der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements sowie die weitere Digitalisierung des Verbands. „Es ist mir eine Ehre, meine langjährige berufliche Erfahrung nun als Geschäftsführer in einem Verband einbringen zu können, der sich zum Ziel gesetzt hat, die dringend notwendige Transformation der Land- und Ernährungswirtschaft voranzutreiben“, so Bockhardt.

Die Arbeit in einem Verband ist dem Diplom-Kaufmann vertraut, seit 2020 leitete er die Finanzen und Infrastruktur beim Bayrischen Landes-Sportverband. Zuvor war er 15 Jahre lang im Haus der Bayrischen Wirtschaft tätig.



Gregor Pöpsel hielt mehr als 20 Jahre die innerverbandlichen Geschicke in der Hand. Pöpsel widmet sich nun den Angaben zufolge auf eigenen Wunsch als Leiter des Geschäftsbereichs „Gesamtverbandliche Entwicklung Erzeugung“ verstärkt den Herausforderungen in der Bildung, Beratung, Facharbeit und Praxisforschung.