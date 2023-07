Im Oktober 2021 wurde die große Löwen-Hochzeit gefeiert. Die beiden aus der VOX-Sendung „Höhle der Löwen“ bekannten Investoren Dr. Georg Kofler und Ralf Dümmel legten ihr Geschäft zusammen und gingen kurz darauf an die Börse. Koflers Social Chain AG übernahm 100 Prozent von Dümmels DS-Produkte. Die DS Gruppe ist ein Anbieter von rund 4.000 Artikel in mehreren Nonfood-Warengruppen. Unter anderem unter der Lizenz „Höhle der Löwen“ werden unzählige Produkte auch im Lebensmittel-Einzelhandel angeboten. Durch die Löwen-Ehe sollte eine Social-Commerce-Plattform von internationalem Maßstab entstehen. Im Geschäftsjahr 2021 war so ein konsolidierter Jahresumsatz von rund 620 Millionen Euro entstanden.

In letzter Zeit wurde immer öfter kritische Stimmen über Social Chain laut. Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin rügte millionenschwere Fehlbuchungen im Konzernabschluss der Social Chain AG. Und das Manager Magazin berichtete vor wenigen Tagen unter der Überschrift „Wie dreist die TV-Stars Georg Kofler und Ralf Dümmel ihre Investoren blendeten“ über die Social Chain AG. Beim Börsengang schnellte der Kurs der Aktie im November 2021 auf 54 Euro, heute lag er nur noch bei 0,39 Euro. Nach der Insolvenz-Ankündigung stürzte der Kurs dramatisch ab.

Was war geschehen? Gegen Mittag veröffentlichte die Social Chain AG eine Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Darin heißt es: „Der Vorstand der The Social Chain AG ist heute nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht. Der Vorstand hat daher beschlossen, unverzüglich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen“. Nachdem am heutigen Tag die Verhandlungen über die Bereitstellung weiterer Finanzmittel gescheitert seien und auch der säumige Backstop-Investor seinen Zahlungspflichten nicht nachgekommen sei, gehe der Vorstand nunmehr davon aus, „dass keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr besteht, dass der kurzfristige Finanzbedarf der Gesellschaft gedeckt werden kann. Aus diesem Grund kann die positive Fortbestehensprognose für die Gesellschaft nach heute vorhandener Einschätzung des Vorstands nicht mehr aufrechterhalten werden“, heißt es in der Mitteilung. Die am 21. Juni 2023 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage werde nicht mehr durchgeführt. Der Vorstand bereite einen Antrag auf Eigenverwaltung für die Gesellschaft beim zuständigen Insolvenzgericht vor, da er die entsprechenden Voraussetzungen als gegeben ansehe. Zudem legte Vorstandsvorsitzender Kofler heute sein Amt mit sorftiger Wirkung nieder.

Von der Insolvenzantragsstellung der Gesellschaft nicht betroffen sind nach Social Chain-Angaben die DS Holding GmbH einschließlich ihrer Tochtergesellschaften sowie die drtv agency GmbH. Der Geschäftsbetrieb dieser Gesellschaften gehe uneingeschränkt weiter. Die Zeitung „Bild“ berichtet, dass Investor Ralf Dümmel mehr Geld verloren habe, als er für seine Firmenanteile einst erhalten habe. Dümmel arbeitet laut Bild mit Hochdruck im Hintergrund daran, den Deal ungeschehen zu machen, um somit die Zeit quasi zurückzudrehen.