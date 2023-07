Mit Reiner Strecker (Vorsitzender), Dr. Heiner Olbrich (Stellv. Vorsitzender), Christina Oelbermann, Kim Tabet und Rob Versloot bleibt die Zusammensetzung des Aufsichtsrats im Übrigen unverändert, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Die Niederländerin Margot Schumacher verfügt laut Eckes über umfangreiche Erfahrung in der Konsumgüterindustrie und war unter anderem in verschiedenen, internationalen Leitungspositionen für Unilever und Heinz tätig. Seit 2015 ist sie Dozentin für Leadership an der TIAS Business School in Tilburg (Niederlande) und als Executive Coach für multinationale Unternehmen tätig. Darüber hinaus ist sie seit 2021 Mitglied des Aufsichtsrats der französischen Thales Group in den Niederlanden.