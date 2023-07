Felix Wesjohann ist der Bruder des Vorstandsvorsitzenden Peter Wesjohann. Zum Vorstand des Familienunternehmens gehören außerdem Doris Wesjohann sowie die beiden Manager Marcus Keitzer und Heinrich Paul Dröge. „Die PHW-Gruppe ist seit Gründungsbeginn vor rund 90 Jahren stets in Familienhand gewesen und soll es auch künftig bleiben. Unser Vorstand setzt sich künftig aus drei Familienmitgliedern und zwei hervorragenden Top-Managern zusammen. Durch diesen Mix aus interner und externer Kompetenz sehen wir uns langfristig gut für die wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Gruppe aufgestellt“, sagte Vorstandschef Peter Wesjohann.

„Durch die personelle Verstärkung im Vorstand im Kerngeschäftsfeld Geflügel wollen wir unseren Landwirten einmal mehr das Signal geben, dass wir für sie ein starker Partner sind und uns weiter vehement für die Erhaltung Deutschlands als Agrar- und Ernährungsstandort einsetzen werden.“ Ein wesentliches Nachhaltigkeitsziel des Unternehmens im Bereich Tierwohl sei es, den Ausbau der Haltungsform 3 bis Ende 2040 auf 100 Prozent Anteil am Gesamtportfolio für Hähnchen im Frischebereich in Deutschland auszubauen. Dieses Ziel stehe aber in Abhängigkeit der entsprechenden Marktnachfrage sowie eines angemessenen Preisniveaus.