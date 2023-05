Dies teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Das Unternehmen bot in den bisherigen Lohn- und Gehaltstarifrunden 130 Euro (4 Prozent im Ecklohn) für das erste Jahr und weitere 110 Euro und damit 3,4 Prozent für das zweite Jahr an. Zusätzlich sollen die Mitarbeiter Inflationsausgleichprämien in Höhe von jeweils 750 Euro für dieses und nächstes Jahr erhalten. „Dieses Angebot ist respektlos gegenüber der guten Arbeit der Beschäftigten“, äußert sich Jerome Frantz, verantwortlicher Gewerkschaftssekretär und baldiger Geschäftsführer der NGG-Region Trier, zu dem Angebot.

Gefordert werde stattdessen eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 11 Prozent, mindestens aber um 350 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Auch die Ausbildungsvergütung solle um 200 Euro angehoben werden.

Der Warnstreik betreffe rund 1.400 Mitarbeiter der Früh- und Spätschicht. Der nächste Verhandlungstermin findet am 26. Mai statt.