Insgesamt 28 Prozent der Unternehmen der deutschen Süßwarenindustrie melden im 1. Tertial 2023 Absatzrückgänge. Die Ertragslage hat sich sogar bei 31 Prozent der Unternehmen verschlechtert. Als Hauptursachen für den Absatzrückgang von Süßwaren am deutschen Inlandsmarkt nennen 76 Prozent der Unternehmen die hohe Inflation und die dadurch gesunkene Kaufkraft in Deutschland, 39 Prozent nennen Herausforderungen in den Lieferketten und dadurch bedingte geringere Produktionsmöglichkeiten. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage des BDSI unter seinen Mitgliedern zur Konjunkturentwicklung im 1. Tertial 2023.

Die größten Kostentreiber aus Sicht der Unternehmen sind gestiegene Kosten für Rohstoffe, gefolgt von steigenden Energiekosten, Personalkosten sowie Logistikkosten. Insgesamt 34 Prozent der Unternehmen sehen vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen die internationale Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens gefährdet. „Die Bundesregierung muss der konsequenten Stärkung der heimischen Wirtschaft oberste Priorität einräumen, denn nur dann können Arbeitsplätze, Investitionen und Wertschöpfung am Standort Deutschland langfristig gesichert werden“, sagt Bastian Fassin, Vorsitzender des BDSI. „Immer neue regulatorische Auflagen können vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen der deutschen Süßwarenindustrie gerade in Zeiten dieser enormen wirtschaftlichen Herausforderungen nicht mehr zusätzlich stemmen.“