Zum neunten Mal in Folge macht Bayern beim bundesweiten Bierabsatz-Vergleich das Rennen. NRW ist dem Freistaat mit einem Zuwachs von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr jedoch dicht auf den Fersen.

Erneut wurde in Bayern mit einer Absatzmenge von 23,9 Millionen Hektoliter im Bundesvergleich das meiste Bier verkauft, wie das dortige Landesamt für Statistik am Freitag bekannt gab. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert damit um 2,6 Prozent. Knapp dahinter liegt Nordrhein-Westfalen mit einem Verkauf von 21,8 Millionen Hektolitern und einem Zuwachs von 7,1 Prozent. Platz 3 fasst den Absatz von Niedersachsen und Bremen mit 8,1 Millionen Hektolitern zusammen. Bei Biermischungen hat jedoch NRW mit 1,3 Millionen Hektolitern die Nase vorn – in Bayern wird nur knapp die Hälfte davon verkauft.

Einen klaren Sieger gibt es bei der Anzahl der Braustätten: 41 Prozent der deutschen Brauereien befinden sich in Bayern. Die Zahl nahm jedoch im Vergleich zum Vorjahr minimal ab. Traditionell erhalten die Beschäftigten in bayerischen Brauereien steuerfrei und unentgeltlich Bier, den sogenannten Haustrunk. Dieser ging um 3,8 Prozent auf circa 48.000 Hektoliter zurück.