Evelyne De Leersnyder (Foto) übernimmt zum 1. April 2023 die Rolle als Vice President of Franchise Operations Deutschland, Dänemark und Finnland für die Coca-Cola Company und damit auch die Geschäftsführung der Coca-Cola GmbH in Deutschland.

De Leersnyder ist seit 14 Jahren im Unternehmen und begann die Karriere in ihrer Heimat Belgien. Danach wechselte sie in den Bereich Franchise Operations, leitete das Marketingteam in Dänemark und Island, trieb die kaufmännische Agenda in Österreich voran und war General Managerin in Bulgarien. Als Marketing Director Area North baute sie die Teams in Großbritannien, Irland und den nordeuropäischen Ländern auf.

Vor ihrem Wechsel zu Coca-Cola war De Leersnyder für die Unternehmensberatung Bain & Company tätig.

Der derzeitige Geschäftsführer der Coca-Cola GmbH, Bjorn Jensen, wechselt zum 1. April als Vice President Operations & General Manager für die Central Europe Region für die Coca-Cola Company nach Wien.