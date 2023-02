Andreas Schmidt (60) war 46 Jahre lang sehr erfolgreich für Rewe tätig, heißt es in einer Mitteilung. Er begann 1977 seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei der Petz Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, Wissen, wechselte 1984 zur Rewe Markt GmbH, wo er bis 1988 als Marktleiter tätig war. 1988 bis 2001 war er Verkaufsleiter im Großhandel für mehrere Rewe Handelsgesellschaften, bevor er dann bis 2003 Leiter Großhandel in der Region Nord wurde. Anschließend wechselte er als Leiter Großhandel in die Rewe Region Südwest, deren Leitung er 2006 übernahm. Bis 2014 war er Leiter der Rewe Region Südwest mit Sitz in Wiesloch und zugleich Mitglied der nationalen Geschäftsleitung der Rewe Deutschland. 2014 wechselte er dann in den Vorstand der Rewe Dortmund und wurde nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorstandssprechers Heinz-Bert Zander Vorstandsvorsitzender. Er hat sich nun entschieden, seinen Vertrag nicht mehr weiter zu verlängern, und verlässt das Unternehmen Ende des Jahres.