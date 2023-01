Während Paravicini seit Ende des Jahres 2022 als neuer Vorsitzender des Reemtsma-Aufsichtsrates fungiert, verantwortet Osterloh als neuer People & Culture Director Germany & Cluster DACH seit Dezember 2022 den Bereich Personal.

Der Reemtsma-Aufsichtsrat hat Lukas Paravicini Ende 2022 einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er blickt auf rund 25 Jahre Managementerfahrung in internationalen Großkonzernen der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie zurück. Seit Mitte 2021 arbeitet er als Executive Director und Chief Financial Officer bei der britischen Reemtsma-Muttergesellschaft Imperial Brands PLC. Mit seinem Antritt folgt er auf Jörg Biebernick, der den Vorsitz im Reemtsma-Aufsichtsrat im April zuvor 2021 übernommen hatte.

In seiner neuen Funktion bei Reemtsma ist Florian Osterloh Arbeitsdirektor für Deutschland sowie Personalverantwortlicher für das gesamte DACH-Cluster. Osterloh verfügt über Erfahrungen im nationalen und internationalen Personal- und Projektmanagement sowie im Change Management. Vor seinem Reemtsma Eintritt war er zuletzt als Head of HR Management im Immobiliensektor für rund 2.200 Mitarbeitende verantwortlich. In rund 13 vorausgehenden Jahren arbeitete er in verschiedenen nationalen und internationalen Führungspositionen des Personalmanagements bei dem Luxusartikelkonzern Richemont. Über drei Jahre war er in der Strategieberatung bei Porsche Consulting tätig. Dort leitete er diverse Projekte zu den Themenfeldern HR-Strategie, Reorganisation und Transformation. Florian Osterloh folgt auf Anja Gräfe, die Reemtsma auf eigenen Wunsch im Herbst 2022 verlassen hatte.