Befragt wurden Ende September deutschlandweit 2035 Konsumenten und 520 Entscheider aus Unternehmen. Weitere Preiserhöhungen seien wahrscheinlich, und auch eine Reduktion der Personalkosten ist möglich. 74 Prozent der Konsumenten haben Angst vor einer Rezession, 60 Prozent der Unternehmen verfügt über eine Strategie im Falle einer Rezession, 32 Prozent der Unternehmen würden die Preise weiter erhöhen.

Laut der Studie würden Konsumenten besonders in den Bereichen Kleidung (58 Prozent), Urlaub (55 Prozent), Freizeitaktivitäten (52 Prozent) und Restaurantbesuchen (49 Prozent) Einsparungen vornehmen. Um diese Einsparung zu erreichen, können Konsumenten die Menge der gekauften Waren reduzieren, günstigere Produkte kaufen oder auf Angebote zurückgreifen. Die Studie zeigt, dass knapp 70 Prozent der Konsumenten bei Lebensmitteln und Getränken für den eigenen Haushalt auf günstigere Alternativen umsteigen würden. Über 60 Prozent der Befragten würden ihre Restaurantbesuche reduzieren, Freizeitaktivitäten einschränken oder die Menge der Kleidungsartikel reduzieren. Angesichts der steigenden Preise beabsichtigen 60 Prozent der Befragten weniger als bisher auszugeben und den Konsum zu reduzieren.

Die größten Herausforderungen für Unternehmen mit Blick auf eine mögliche Rezession sind Kosteneinsparungen (43 Prozent), Kundenbindung (35 Prozent) und die Aufrechterhaltung der Gewinnspannen (28 Prozent), gefolgt von Mitarbeiterbindung in einem angespannten Arbeitsmarkt (28 Prozent) und Rohstoffkosten (25 Prozent). Im Falle einer beginnenden Rezession würden 32 Prozent der Unternehmen ihre Preise erhöhen und 24 Prozent die Personalkosten reduzieren. 50 Prozent der Entscheider in Unternehmen geben an, dass ihr Unternehmen eine Rezession nur mit Einbußen überstehen würde. Immerhin sechs Prozent geben an, dass sie von einer Rezession sogar profitieren würden.