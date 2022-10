Die Privatmolkerei Bauer stellt sich personell neu auf: Frank Mayerhofer (l.) ist neuer Leiter Marketing & Innovation. Zudem wird zum Jahreswechsel die Position des Vertriebsleiters mit Sascha Leiser (r.) neu besetzt. Innerhalb der Bauer-Gruppe wird Dr. Christian Trgo (m.) zum 1. Dezember 2022 die Position des zentralen Leiters R&D and Innovation übernehmen.

Frank Mayerhofer ist seit Oktober neuer Leiter Marketing & Innovation der Privatmolkerei Bauer. Frank Mayerhofer (57) verfügt über eine langjährige und umfassende nationale und internationale Erfahrung in Marketing- und Vertriebsfunktionen der Industrie- und Konsumgüterbranche, schreibt die Privatmolkerei Bauer. In seiner Vita stehen FMCG-Unternehmen und Marken aus Konzern wie familiengeführtem Mittelstand in den Kategorien Frische und TK. Er folgt auf Klaus Ahrens, der das Unternehmen aus familiären Gründen verlassen hat.

Dr. Christian Trgo übernimmt zum 1. Dezember 2022 die neu geschaffene Position des zentralen Leiters R&D and Innovation. Er besetzt damit eine Schnittstellenfunktion innerhalb der Bauer-Gruppe: Vom Standort Wasserburg aus wird Dr. Christian Trgo maßgebliche Impulse für die zukunftsorientierte Entwicklung der sechs Tochterunternehmen setzen, heißt es in der Pressemitteilung. Der 58-Jährige kommt von Arla Foods. Hier habe er zahlreiche Produktinnovationen vorangetrieben – beispielsweise im Wachstumssegment „Skyr & Quark“.

Zum 1. Januar 2023 wird Sascha Leiser die Verantwortung als Vertriebsleiter für die Privatmolkerei Bauer übernehmen. Der 48-Jährige tritt damit die Nachfolge von Jens Nölling an, der die Leitung interimsmäßig inne hatte. Mit Sascha Leiser gewinne die Privatmolkerei Bauer einen ausgewiesenen Sales-Experten, heißt es. Nach Stationen bei Bonduelle, Karwendel und Zott war er zuletzt als Vertriebsleiter LEH bei Hilcona Feinkost beschäftigt.