„Die Haushalte entwickeln Strategien, um mit den gestiegenen Kosten umzugehen. Dies führt zu einer stärkeren Hinwendung zur Handelsmarke in vielen Warengruppen“, so Schwarz gegenüber LP.compact. Der Discount erlebe zudem eine Renaissance.

Ein „Trading-Down-Effekt“, also eine Hinwendung der Verbraucher zum günstigen Private Label, ist laut Schwarz besonders beim Mineralwasser zu beobachten, aber auch, dass der Markenkauf in zahlreichen Kategorien häufiger zum Angebotspreis getätigt wird.

„Es ist auffällig, dass vor allem die Hersteller höherpreisiger Marken auf die aktuelle Situation mit verstärkter Promotion reagieren, um preissensible Kunden abzuholen. Wir beobachten das zum Beispiel bei den Energydrinks“, sagt auch Nielsen-Getränkeexpertin Petra Ossendorf. Entscheidend sei, wie groß die Preisabstände zwischen Handelsmarke und Marke gegen Ende des Jahres sein werden. Und das wiederum hängt von der Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise ab. Sollte die Kluft zwischen dem Preiseinstieg und der Premium-Cola zu groß werden, könnten die Hersteller selbst den treuesten Markenfan verlieren.

Laut Schwarz gibt es aber noch deutliche Unterschiede in den Segmenten. So seien Genuss- oder Belohnungskategorien wie Cola oder auch Bittergetränke nicht so stark von einem Run auf das Preiseinstiegssegment betroffen. „Die Verbraucher gehen hier eher selektiver vor und reduzieren die Menge pro Einkauf, aber im Prinzip bleibt man eher seiner präferierten Marke treu.“