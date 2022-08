Bevor er in das Familienunternehmen wechselte, war von Grabowiecki bei Arla Foods Deutschland im Marketing für zwei Produktkategorien unter anderem für die Marken Finello und Castello verantwortlich. Davor war er bei der Radeberger Gruppe unter anderem als Marketing-Leiter für Schöfferhofer aber auch verantwortlich für Marken wie Bionade, Ti Erfrischungstee und Braufactum sowie in der Innovationsabteilung tätig.

Seine berufliche Laufbahn startete er nach dem Diplomstudium internationale BWL mit Schwerpunkt Marketing an der Dortmunder International School of Management bei Anheuser Bush Inbev, an das er ein MBA-Studium an der Mannheim Business School anschloss. Andreas von Grabowiecki, Jahrgang 1982, wurde in Portsmouth/UK geboren. Er wuchs auf Sylt auf, wo er auch sein Abitur absolvierte. Heute wohnt er mit seiner Frau und Tochter in Düsseldorf.