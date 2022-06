Für The Kraft Heinz Company ist diese Zusammenarbeit demnach der jüngste Schritt auf dem Weg zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Bis 2025 will das Unternehmen alle Verpackungen weltweit recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar machen. Heinz und Pulpex entwickelten derzeit einen Prototyp, um zu testen, wie die Innovation in den kommenden Jahren für Heinz Tomato Ketchup-Flaschen und andere Verpackungsformate eingesetzt werden könnte.

Die aktuellen Daten von Pulpex zeigen laut „Neue Verpackung“, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck von Pulpex-Flaschen auf Flaschenbasis wesentlich geringer ist als der von Glas- und Kunststoffflaschen. Es wird auch erwartet, dass sie nach ihrer Verwendung in großem Umfang und problemlos in Papierabfallströmen recycelt werden können.