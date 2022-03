Rund acht Monate nach der Flutkatastrophe an der Ahr startet der Sinziger Mineralbrunnen wieder mit der Produktion seiner beiden natürlichen Premium-Mineralwässer „Sinziger“ und „Ahrtal Quelle“. Auch ein Teil der Erfrischungsgetränke wird am Standort in Sinzig (Foto) wieder hergestellt.

„Dass wir jetzt, acht Monate nach der Katastrophe unsere Glasanlage wieder in Betrieb nehmen und unsere beiden Premium-Mineralwässer ‚Sinziger‘ und ‚Ahrtalquelle‘ sowie einen Teil unserer Erfrischungsgetränke wieder in der gewohnt hohen Qualität produzieren sowie unseren Kunden und Handelspartnern zur Verfügung stellen können, ist eine herausragende Leistung aller Beteiligten. Dieses große Etappenziel nun erreicht zu haben, gibt uns unfassbar viel Hoffnung, Kraft und Zuversicht für den weiteren Wiederaufbau hier in Sinzig“, berichtet Thomas Beckmann, Geschäftsführer des Sinziger Mineralbrunnens. Er dankte an erster Stelle seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch der Franken Brunnen-Gruppe, den vielen freiwilligen Fluthelfern sowie den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und THW und einzelnen Handelspartnern für die Unterstützung.

In der Nacht vom 14. Juli auf den 15. Juli 2021 rauschte die Ahr, die auf der einen Seite des Unternehmens die natürliche Grundstücksgrenze bildet, über das gesamte Betriebsgelände und stand teilweise bis zu 2,50 Meter hoch. Als nächste Schritte sind unter anderem die Instandsetzung der zweiten Abfüllanlage für PET-Mehrwegflaschen sowie die Sanierung weiterer betroffener Betriebsgebäude geplant.