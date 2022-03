Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist trotz des Ukraine-Kriegs überzeugt davon, dass die europäische Lebensmittelversorgung nicht gefährdet ist. Auch an den Schritten hin zu einer ökologischeren Landwirtschaft will er festhalten.

Im Rahmen eines außerordentlichen informellen Treffens der Agrarminister der Europäischen Union zeigte sich Özdemir „absolut fassungslos über das, was in der Ukraine geschieht. Dieser völkerrechtswidrige Angriff Russlands ist ein brutaler Schlag gegen unsere europäische Friedensordnung“. Laut Mitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wolle er alles in seiner Macht stehende unternehmen, um die Lebensmittelversorgung in der Ukraine zu unterstützen. „Ich stehe in engem Austausch mit den Akteuren aus der Ernährungswirtschaft und dem Lebensmittelhandel und mein Ministerium unterstützt bei der Koordinierung.“

Russland stellt 10 Prozent der weltweiten Weizenexporte, die Ukraine vier Prozent. Da die EU und Deutschland jedoch einen Selbstversorgungsgrad von über 100 Prozent vorweisen, ist die Versorgung dem BMEL zufolge nicht gefährdet. „Trotzdem“, mahnt Özdemir, „halten wir die Auswirkungen auf die Agrarmärkte genau im Blick.“

Weltweit sei nicht zuletzt wegen der stark gestiegenen Energiekosten mit Preissteigerungen bei Agrarrohstoffen und bei Düngemitteln zu rechnen. „In der Konsequenz können wir auch nicht ausschließen, dass das bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an der Supermarktkasse ankommt“, so Özdemir.

Der Krise zum Trotz hält Özdemir an den ersten Schritten der Europäischen Agrarpolitik hin zur Förderung einer klima- und umweltschonenden Landwirtschaft fest. Wer diese Entwicklung zurückdrehen wolle, „dem will ich ganz deutlich machen, dass er hier auf dem Holzweg ist. Um das Recht auf Nahrung nachhaltig weltweit zu sichern, müssen wir die ökologischen Krisen entschieden bekämpfen.“