Kent Thomsen (Foto, rechts) übernimmt zu Februar 2022 die Geschäftsführung von L’Oréal Professionelle Produkte in Österreich und Deutschland. Er tritt damit die Nachfolge von Suzan Schlag (Foto, links) an.

Kosmetik Wechsel in der L’Oréal Geschäftsführung

Ab dem 1. Februar 2022 gibt es personelle Veränderungen in der Geschäftsführung von L’Oréal Professionelle Produkte (PPD) Österreich/Deutschland. Suzan Schlag wechselt als Country General Manager Nordics Cluster nach Kopenhagen und ist damit künftig für alle L’Oréal Divisionen in Skandinavien/Nordics verantwortlich.

Ihr Nachfolger in Düsseldorf steht bereits fest: Kent Thomsen, bis Juli 2021 General Manager der PPD Division in Skandinavien/Nordics, übernimmt im neuen Jahr die Divisionsleitung für die Friseurprodukte in Österreich/Deutschland.