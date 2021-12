Das britische Unternehmen Vbites (pflanzliche Fleisch-, Fisch- und Molkerei-Produkte-Alternativen) und der Geschäftsbereich New Food der Pfeifer & Langen Industrie- und Handels-KG haben eine weitreichende Partnerschaft zur Entwicklung pflanzenbasierter Lebensmittel, deren Produktion sowie zur vertrieblichen Zusammenarbeit geschlossen.

Konkret geht es um eine Beteiligung von 25,1 Prozent durch Pfeifer & Langen an Vbites. Umgekehrt werden die Briten in Zukunft Produkte des deutschen Herstellers Endori vertreiben. Ein Ansatzpunkt beider Unternehmen sei es, die Produkte aus eigenkontrolliertem, möglichst regionalen Anbau herzustellen und dabei die Rohstoffbasis so zu erweitern, dass die Kategorie pflanzenbasierte Lebensmittel auch geschmacklich relevant weiterentwickelt wird.

„Es können etwa vegane, funktionale Fisch- oder Käseprodukte (oder auch Algen-basierten Produkten) der Marke Vbites im deutschen Markt platziert werden“, sagt Benjamin Rekab, Geschäftsführer des Geschäftsfelds New Food der Pfeifer & Langen IHKG. Umgekehrt könnten pflanzliche Fleischalternativen von Endori (Teil der Pfeifer & Langen Gruppe) das Sortiment von VBites bereichern und international in den etablierten Kanälen vertrieben sowie gleichzeitig internationale Schlüsselkunden sowie die Kernmärkte länderübergreifend stärker bearbeitet werden.

Das Unternehmen Vbites der Unternehmerin Heather Mills gehört zu den Pionieren im britischen Lebensmittelbereich ‚plant based food‘ und ist eines der führenden Produzenten pflanzenbasierter Lebensmittel in Europa. Das Sortiment umfasst rund 140 Produkte.

Endori gehört zum New Food-Bereich der deutschen Pfeifer & Langen Industrie- und Handels-KG. Die Unternehmen des New Food-Bereichs produzieren und vertreiben funktionale Lebensmittel. Endori stellt Fleischalternativen aus Pflanzenprotein her – bisher vor allem aus dem Hauptrohstoff Erbse.