Mit der Ernennung der neuen CFO besteht der Vorstand von Vion ab dem 1. November aus CEO Ronald Lotgerink und CFO Tjarda Klimp.

Tjarda Klimp begann ihre berufliche Laufbahn im Jahr 1998 bei General Electric und arbeitete anschließend bei GE in verschiedenen Funktionen im Bereich Finanzen und Betriebsmanagement in den Niederlanden, dem europäischen Ausland und den Vereinigten Staaten. Von 2011 an übernahm Klimp verschiedene Managementfunktionen im Finanzbereich von AkzoNobe, bevor sie zuletzt als Senior Vice President für strategische Entwicklung für das Biotechnologieunternehmen Corbion arbeitete. Klimp ist seit 2018 auch Mitglied des Aufsichtsrats der Universität Wageningen.