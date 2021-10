Die Rügenwalder Mühle stellt ihre Marketingabteilung personell neu auf. Steffen Zeller trat am 1. Oktober die Position als neuer Chief Marketing Officer (Foto) des Lebensmittelherstellers an.

Bei der Rügenwalder Mühle wird sich Steffen Zeller verstärkt um die strategische Ausrichtung der Marke und deren Weiterentwicklung kümmern. Er berichtet an CEO Michael Hähnel.

Der 45-Jährige war zuvor European Marketing Director mit Fokus auf pflanzliche Proteine bei Nomad Foods Europe. Zum internationalen Nahrungsmittelunternehmen gehört unter anderem auch die bekannte Marke Iglo. Bei Nomad Foods Europe hat er unter anderem die Marke Green Cuisine, die vegetarische und vegane Produkte anbietet, mit aufgebaut.

Insgesamt strukturiert die Rügenwalder Mühle ihre Marketingabteilung neu und baut dabei weitere Kompetenzen in den Bereichen Marktforschung, Digital und New Business auf. In Zukunft sollen so Marketingmaßnahmen für die beiden großen Geschäftsbereiche „Meat Based“, also Produkte aus Fleisch, sowie „Plant Based“, vegane und vegetarische Produkte, gezielter entwickelt und gesteuert werden.