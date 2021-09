Ab sofort führt Dr. Oetker in allen Ländern, in denen der Nutri-Score legitimiert und das Unternehmen aktiv ist, die Kennzeichnung ein. Dabei soll der Nutri-Score bis spätestens Ende 2023 vorn auf der Packung sämtlicher Produkte der Marke zu sehen sein.

Dr. Oetker versteht dies als wichtigen Schritt, um Verbrauchern eine vollständige Transparenz zu Nährwerten und Inhaltsstoffen seiner Produkte zu bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einem neuen Pizza-Sortiment fällt in Deutschland im November 2021 der Startschuss für die Einführung des Nutri-Scores: Das Siegel wird erstmals auf La Mia Pinsa zu sehen sein. Im Rahmen von Relaunches werden im Verlauf des Jahres 2022 peu à peu zunächst alle Ristorante-Produkte sowie anschließend sämtliche weitere Pizza-Sortimente mit dem Nutri-Score gekennzeichnet. Bereits im ersten Halbjahr 2022 wird der Nutri-Score auch auf Dr. Oetker Müsli- und Dessert-Produkten zu sehen sein, zum Beispiel Vitalis Porridge, Paula Müslispaß und Paula Pudding. Alle weiteren Desserts sowie die zahlreichen, landesspezifischen Kuchen-Produkte werden in Deutschland bis Q3/2023 mit dem Nutri-Score ausgezeichnet sein.

Der Nutri-Score wird bei Dr. Oetker europaweit in den nächsten 24 Monaten auf hunderten Produkten zu finden sein, so das Bielefelder Unternehmen. Dahinter stehe ein komplexer logistischer Aufwand, den ein internationales Team meistert: Während die bisherige Darstellung der Nährwertinformationen nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) einen Vertrieb der Produkte mit gleichen, mehrsprachigen Verpackungen in allen Ländern der EU ermöglichte, findet die Angabe des Nutri-Scores nicht mehr in allen Mitgliedstaaten der EU Akzeptanz. Für manche Länder müssen daher nun eigene Verpackungen ohne Nutri-Score angeboten werden.