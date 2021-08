Laurens H. C. Spethmann ist am 31. Juli im Alter von 91 Jahren verstorben. Er baute die Ostfriesische Tee Gesellschaft zu einem der erfolgreichste Tee-Anbieter aus.

Tee spielte im Leben von Laurens Spethmann von Beginn an eine große Rolle. Als Enkel von Laurens Janssen, dem Gründer der Ostfriesischen Tee Gesellschaft (OTG), wurde er am 16. Juli 1930 in Hamburg geboren. Nach seiner Schulzeit absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung in einer Teefirma und sammelt berufliche Erfahrungen in London sowie auf Teeplantagen in Sri Lanka und Indien. Nach dem Tod seines Großvaters übernahm er bereits mit 23 Jahren die Verantwortung für das familieneigene Unternehmen. Wie seinem Großvater gelang es auch Laurens Spethmann sehr schnell, sich einen Ruf als ausgewiesener Kenner für Tee zu erarbeiten.

Sein unternehmerisches Schaffen war stets geprägt von Mut und dem Blick nach vorne, was ihn auch in herausfordernden Situationen antrieb, heißt es in einer Pressemitteilung der Laurens Spethmann Holding. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Marianne, die über 50 Jahre an seiner Seite wirkte, führte er das Familienunternehmen vom klassischen Tee-Importeur zum Tee-Abpacker und baute die Ostfriesische Tee Gesellschaft zu einem der erfolgreichsten Teeanbieter Deutschlands aus. Dabei halfen ihm sein besonderes Verkaufstalent, sein herzlicher Humor sowie sein Gespür, Innovationen zu erkennen und voranzutreiben. Mit seinem Blick für das große Potenzial des Teebeutels wurde er zu einem Produkt-Pionier der Branche. Ebenso beherzt erkannte er die Chancen des neu aufkommenden Handelsmarkengeschäfts und gründete mit Milford zugleich eine erfolgs- und inzwischen traditionsreiche klassische Teemarke. Durch den Erwerb weiterer Unternehmen kamen im weiteren Verlauf so bekannte Marken wie Meßmer, OnnO Behrends und HUXOL hinzu.

Mit der Gründung der Laurens Spethmann Holding im Jahr 1996, die dem stetig wachsenden Familienunternehmen eine moderne Struktur verlieh, übergab Laurens Spethmann die Leitung an seine beiden Söhne Jochen und Michael Spethmann. Beide sind inzwischen ihrerseits in den Aufsichtsrat der LSH gewechselt. Die Verantwortung liegt heute beim Vorstandsvorsitzenden Lars Wagener und seinen Vorstandskollegen. Mit zwei Enkelinnen von Laurens Spethmann ist bereits die nächste Generation im Unternehmen in Managementpositionen tätig. „Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrauern wir den Tod von Laurens Spethmann. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen. Laurens Spethmann war ein wahrhaft außergewöhnlicher Unternehmer und Mensch. Sein Mut, sein Fleiß und seine Entschlossenheit prägen bis heute den Unternehmensgeist der Laurens Spethmann Holding. Es wird unser Antrieb und Anspruch sein, die Entwicklung und den Erfolg seines Lebenswerkes in seinem

Sinne fortzusetzen“, so Lars Wagener, Vorstandsvorsitzender der LSH.

Gesellschaftliches Engagement war für den Unternehmer stets eine Herzensangelegenheit, insbesondere mit Bezug zur niedersächsischen Firmenheimat in Seevetal, der sich Spethmann sehr verbunden fühlte. Im April 2001 gründete er die „Spethmann Stiftung“, die Programme und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens unterstützt. Darüber hinaus engagierte er sich im und für den Sport, gründete beispielsweise die Internationale Turniergesellschaft Luhmühlen, die jährlich ein viel beachtetes Turnier im Vielseitigkeitsreiten ausrichtet, und unterstützte als ehemaliger Hockeyspieler den „Club an der Alster“ in Hamburg.