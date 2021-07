Die Ressorts im Vorstand des Unternehmens bleiben wie folgt verteilt: Christian Wehrle wird als Chief Executive Officer (CEO) für Operations zuständig bleiben, Rainer Große-Kracht agiert weiterhin als Chief Technology Officer (CTO), Martin Büchsel als Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) und Frank Hartmann als Chief Financial Officer (CFO).

Als Werksleiter, zunächst in Sindelfingen, ab 2003 in Rottenburg am Neckar im internationalen Kompetenzzentrum für Schraubenverdichter, trat Christian Wehrle 2001 in das Unternehmen ein. Im Jahr 2007 übernahm er als Chief Production Officer die Leitung der Bitzer Produktionsstandorte weltweit. Seit Mitte 2015 ist er als Chief Operations Officer für die gesamte Supply Chain der Unternehmensgruppe verantwortlich.

Rainer Große-Kracht verantwortet als Chief Technology Officer weltweit den Bereich Forschung und Entwicklung. Der studierte Maschinenbauingenieur mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Kälte- und Klimaindustrie ist seit 1997 für Bitzer tätig. Er wurde 2018 zum Vorsitzenden des Verbands der europäischen Hersteller von Komponenten für Kälte- und Klimatechnik (ASERCOM) gewählt.