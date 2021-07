Der Spatenstich erfolgte bereits Mitte Mai. Der Standort in der Nähe des Autobahnkreuzes Magdeburg ergänzt den Angaben zufolge die bisherige Fabrik in Verden an der Aller, in der seit 2016 Hellofresh-Produkte für Deutschland und Österreich hergestellt werden.

Nils Herrmann, Geschäftsführer von Hellofresh für Deutschland, Österreich und die Schweiz, gab an, dass die Nachfrage nach Online-Lebensmitteln stetig steige. „Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend noch weiter entwickeln wird.“ Im ersten Quartal dieses Jahres lieferte der Versender 239 Millionen Kochboxen aus. Um 116 Prozent stieg der Umsatz im ersten Vierteljahr auf 1,44 Milliarden Euro. Etwa 7,3 Millionen Kunden zählt das Berliner Unternehmen weltweit.

Die neue Fabrik werde das Produktionsvolumen für Deutschland und Österreich mehr als verdoppeln. Geplant sind 35.000 Quadratmeter Produktions-, Lager- und Bürofläche.