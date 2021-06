Rügenwalder Mühle Verdoppelt Anbaufläche für eigenes Soja

Das Pilotprojekt „Soja made in Germany“ der Rügenwalder Mühle geht 2021 in die zweite Runde: Im Mai wurde erneut Soja auf Feldern in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ausgesät. Dabei verdoppelte der Lebensmittelhersteller aufgrund der guten Erfahrungen im vergangenen Jahr die bestehenden Anbauflächen von jeweils 25 auf 50 Hektar.