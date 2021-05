In der neuen Produktionsanlage am Standort Mannheim veredelt Good Mills den Rohstoff Hartweizen zu Bulgur und Couscous: Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben damit der erste industrielle Hersteller dieser Getreidespezialitäten in Deutschland, der Bulgur und Couscous „Made in Germany“ herstellt. Im Manneimer Werk, der Hildebrandmühle, wurde dazu eine neue Produktionsanlage samt Abfüllung und Lager errichtet. Nach zweijähriger Planungs- und Bauphase ging die Anlage nun in Betrieb. Ein Teil der Produktion kommt unter der Marke „Müller´s Mühle“ in den Lebensmitteleinzelhandel. Zu den Good-Mills-Marken gehören zudem Aurora und Rosenmehl.

Bislang waren Bulgur und Couscous klassische Importprodukte. In Deutschland gab es daher keine Produktionskapazitäten für diese Getreideprodukte in industriellem Umfang. Good Mills garantiert nun nach eigenen Angaben als erster Anbieter die Herstellung nach deutschen Qualitätsstandards (unter anderem Zertifizierung nach IFS 6, BIO und VLOG). Angeboten werden zudem Produkte mit Bio-Siegel.

Als einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sieht das Unternehmen die flexible Produktion und Belieferung der Kunden innerhalb der DACH-Region. Abnehmer des deutschen Bulgur und Couscous sind neben dem Lebensmitteleinzelhandel auch Lebensmittelhersteller, Großverpfleger wie Kantinen und Mensen, Cateringunternehmen sowie Gastronomie und Hotellerie.

„Mit der neuen Produktionslinie in der Mannheimer Hildebrandmühle erschließt Good Mills einen lukrativen Markt, denn der Trend zur fleischlosen Ernährung und das wachsende Interesse der Verbraucher an verschiedenen Länderküchen steigert die Nachfrage nach Bulgur und Couscous erheblich“, sagt Christoph Klöpper, Geschäftsführer der Good Mills Deutschland GmbH.

Die Hildebrandmühle Mannheim beschäftigt 30 Mitarbeiter und vermahlt bereits seit mehr als 100 Jahren Hartweizen. Jährlich werden 180.000 Tonnen Hartweizen zu Grieß verarbeitet, der größte Teil davon geht an die Pasta-Industrie.