Tchibo Führungswechsel an der Spitze

Der Kaffee- und Handelskonzern Tchibo bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, Thomas Linemayr, verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte die Tchibo GmbH am Donnerstag in Hamburg mit. Linemayrs Nachfolger an der Tchibo-Spitze wird der frühere langjährige Ikea-Spitzenmanager Werner Weber, der derzeit Mitglied des Tchibo-Aufsichtsrates ist.