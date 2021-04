Ab dem 1. Mai 2021 gibt es personelle Veränderungen in der Geschäftsführung von L’Oréal Österreich Deutschland. Hae-Su KWON (47, Foto) übernimmt die Geschäftsführung der Apothekenkosmetiksparte (Active Cosmetics Division) und tritt damit die Nachfolge von Stefan Geister (54) an.

Hae-Su Kwon blickt laut Unternehmensmitteilung auf eine mehr als 20 Jahre erfolgreiche internationale Karriere bei Johnson & Johnson (J&J) zurück, wo sie zuletzt als Area General Manager für die Diabetes Geschäftssparte in Deutschland, Österreich, UK/I und Osteuropa tätig war und die Wachstumsstrategie erfolgreich vorangetrieben hat. Unter anderem hat sie die Ausgliederung des Unternehmens aus J&J erfolgreich gesteuert. Die Managerin verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Consumer, Consumer HealthCare und Medical. Bei J&J übernahm sie zunehmend größere Managementpositionen im Marketing und General Management in Deutschland, in der Schweiz und in Großbritannien. Bevor sie vor 20 Jahren zu J&J ging, begann Hae-Su Kwon ihre Karriere bei L'Oréal Deutschland und arbeitete nach einem sechsmonatigen Einstieg im Sales Bereich als Produktmanagerin für die Marken Helena Rubinstein und L’Oréal Paris.