Neben der Lenkung des F&E-Teams treibt der 42-Jährige die Innovationsaktivtäten im Bereich der Neuprodukte und des bestehenden Sortiments voran. In seiner Funktion berichtet er direkt an Michael Hähnel, Geschäftsführer bei der Rügenwalder Mühle.

Der gelernte Koch und Diplom-Ernährungswissenschaftler verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovationsmanagement. Seit 2012 war er in leitenden Funktionen bei IFF-Frutarom Savory Solutions im niedersächsischen Holdof tätig. Zunächst als Leiter der Produktentwicklung und dann als Leiter Technischer Vertrieb und Fachberatung. Davor sammelte er sechs Jahre lang Erfahrung in verschiedenen Positionen bei Kerry Ingredients and Flavours UK und der Apetito AG.