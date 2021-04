Meggle Group Übernahme der Käserei Stegmann

Die Meggle Group GmbH in Wasserburg am Inn setzt ihren Wachstumskurs fort und übernimmt die Stegmann Emmentaler Käsereien GmbH in Kempten. "Wir werden unsere Kompetenzen bündeln, Investitionen tätigen und das große Potenzial nutzen", erklärt Matthias Oettel (Foto), CEO der Meggle Group.