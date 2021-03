DTI: Erste Nutri-Score-Bilanz

Anzeige

Aber es besteht auch noch Luft nach oben. In einer repräsentativen Befragung1 geben 18 Prozent der Verbraucher an, den Nutri-Score als Entscheidungskriterium bei der Ernährung nicht beurteilen zu können. Gleichzeitig führen 25 Prozent der Befragten an, dass ihnen der Nutri-Score als Entscheidungskriterium wichtig oder sehr wichtig sei. Das Deutsche Tiefkühlinstitutes sieht darin einen klarer Beleg für die Richtigkeit, diese erweiterte und vereinfachte Nährwertkennzeichnung in Deutschland einzuführen. Bereits vor gut einem Jahr kamen die ersten mit dem Nutri-Score gekennzeichneten Tiefkühlprodukte auf den Markt. Seit der offiziellen Einführung des Nutri-Scores haben sich bereits mehr als 100 Unternehmen mit ihren mehr als 200 Marken registrieren lassen. Die Tiefkühlmarken führender Hersteller und des größten europäischen Heimdienstanbieters waren von Beginn an dabei. Mittlerweile ergänzen die Handelsmarken das mit dem Nutri-Score gekennzeichnete Sortiment in der TK-Abteilung und bieten bereits bei einer Vielzahl von Produkten eine bessere Orientierung durch das neue Nährwertlabel. Das dti befürwortet den europaweiten Einsatz der erweiterten Nährwertkenn-zeichnung Nutri-Score, um den in der EU tätigen Unternehmen der Tiefkühl- und Lebensmittelwirtschaft die Verwendung des Nutri-Scores zu erleichtern und die gesunde Ernährung für alle europäischen Verbraucher zu stärken.