Ferrero: Übernimmt Eat Natural

Die Ferrero-Gruppe hat die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Eat Natural, Hersteller von Müsliriegeln, geröstetem Müsli und Granola, bekanntgegeben. Die Gruppe will die "starke Markenauthentizität von Eat Natural erhalten und weiter ausbauen". Im Rahmen der Transaktion wird die Ferrero-Gruppe die Produktionsanlagen in Halstead, Großbritannien, übernehmen und plant, Management und Mitarbeiter des Unternehmens zu übernehmen.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in den nächsten Monaten abgeschlossen. "Eat Natural ist eine hervorragende strategische Ergänzung für die Ferrero Gruppe. Wir erweitern dadurch weiterhin unsere Gesamtpräsenz und das Produktangebot im Marktsegment der gesünderen Snacks ", so Giovanni Ferrero, Executive Chairman der Ferrero Gruppe. "Eat Natural ist ein familienorientiertes Unternehmen, das eine Reihe von Werten mit uns teilt und sich wie wir sehr um Konsumenten, Umwelt und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, kümmert. Ich freue mich sehr darauf, sie in der Ferrero-Gruppe willkommen zu heißen." Man habe viele "gemeinsame ethische Grundsätze und die Vision, gesünderes Snacken für alle zugänglich zu machen", bestätigt Eat Natural-Mitbegründer Praveen Vijh.

Lapo Civiletti, CEO der Ferrero-Gruppe, sagt: "Wir bringen ein sehr beliebtes, authentisches Produktportfolio in unser Unternehmen ein, das eine sehr starke Marktposition im Segment der gesünderen Snacks hat. Dies ermöglicht es uns, in diesem relevanten Marktsegment präsent zu sein und die sich entwickelnden Bedürfnisse und Trends der Verbraucher zu erfüllen."



Eat Natural wurde vor 23 Jahren von den Freunden Preet Grewal und Praveen Vijh gegründet. Vom ersten Tag an haben sie ohne Konservierungsstoffe gearbeitet und nur Zutaten verwendet, die Sie auch zu Hause im Vorratsschrank finden. Es wird immer noch ziemlich genau so hergestellt wie früher, in kleinen Chargen, hauptsächlich von Hand. Heute beschäftigt die Marke über 300 Mitarbeiter, die in ihrer "Makery" in Halstead, Essex, sowohl Frucht- und Nussriegel als auch Cerealien herstellen. Eat Natural ist eine führende Marke in Großbritannien, wo sie in allen großen britischen Supermärkten, Reformhäusern, kleinen Läden und Tankstellen erhältlich ist.