Coop Schweiz: Existenzsichernde Einkommen für Produzenten

In enger Zusammenarbeit mit Fairtrade Max Havelaar garantiert Coop, dass Fairtrade-zertifizierte Produzenten einen Fairtrade-Mindestpreis und eine Fairtrade-Prämie für ihre Ware erhalten. Jetzt haben die Partner Pionierprojekte für existenzsichernde Löhne und Einkommen in der Dominikanischen Republik, Ghana und Honduras lanciert.

So wurde zum Beispiel in enger Absprache mit den Fairtrade-zertifizierten Bananen-Produzenten Quinta Pasadena und Paso Robles im Nordosten der Dominikanischen Republik eine zusätzliche Vergütung definiert, die zusammen mit der Fairtrade-Prämie und dem Fairtrade-Mindestpreis die Lücke zu einem existenzsichernden Lohn schließt. Diese von Coop bezahlte Zulage kommt direkt den mehr als 350 Mitarbeitenden zugute. Ein existenzsichernder Lohn soll unabhängig von der wirtschaftlichen Lage und den landwirtschaftlichen Bedingungen einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen. Dazu gehören unter anderem eine Unterkunft, Lebensmittel, Kleidung, medizinische Versorgung und Bildung.

In Zusammenarbeit mit Chocolats Halba/Sunray und weiteren Partnern wurde im Oktober 2020 ein Projekt im Kakao-Sektor in Ghana lanciert. Rund 170 Kakaobauern erhalten zusätzlich zur Fairtrade-Prämie einen höheren Kakaopreis in Form einer zusätzlichen Vergütung. Coop verfolgt das Ziel, dass in Zukunft alle Fairtrade Kakaobauern der Lieferkette in Ghana eine Zulage erhalten. Auch in Honduras strebt Coop existenzsichernde Einkommen für Kaffeebauern an. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird den Produzenten von Fairtrade-zertifiziertem Spezialitätenkaffee ein Preis bezahlt, der ein existenzsicherndes Einkommen garantiert.