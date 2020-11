Nomad Foods: Tiefkühlkost ist der große Gewinner

Anzeige

Tiefkühlkost sei laut einer Unternehmensmeldung eine der am schnellsten wachsenden Kategorien in Europa. „Dies“, so Stefan Descheemaeker, CEO von Nomad Foods, „ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit dieser Kategorie, selbst wenn Büros, Schulen und Restaurants nach und nach wieder geöffnet werden. Während sich die Dauer dieser Pandemie auf acht Monate erstreckt, erkennen die Verbraucher die Vorteile unseres Portfolios, bilden neue Gewohnheiten und kaufen häufiger Tiefkühlkostprodukte. Wir bleiben agil und auf die Möglichkeit eines weiteren Anstiegs der Nachfrage vorbereitet, da die Zahl der neuen COVID-19-Fälle in ganz Europa steigt und die lokalen Regierungen neue Beschränkungen einführen.“

Während die Bewältigung der aktuellen Nachfrage kurzfristig oberste Priorität hat, konzentriert sich die Unternehmensgruppe gleichermaßen darauf, ein nachhaltiges Wachstum über 2020 hinaus sicherzustellen.