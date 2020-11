dti-Qualitätsforum 2020: Zwischen Politik und Management

Das 11. Qualitätsforum des Deutschen Tiefkühlinstituts (dti) bietet sein Programm mit aktuellen Themen aus dem Qualitätsmanagement, der Produktentwicklung und dem Lebensmittelrecht am 25. November digital an. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

Das virtuelle Panel wird aktuelle politische Themen wie den Nutri-Score und die europäische Farm-to-Fork-Strategie beleuchten. Außerdem gibt es wissenschaftliche Expertise für ein praktikables Allergenmanagement sowie die Praxis für den Einsatz von Bakteriophagen in der Lebensmittelindustrie.

In mehreren Break-Out-Sessions können sich die Teilnehmer mit Kurzvorträgen neue Impulse für den Alltag holen. Networking und persönlicher Austausch wird in diesem Jahr ebenfalls digital möglich sein – in der digitalen Networking Area. Technische Unterstützung oder Fragen im Chat bietet das dti-Team am digitalen Empfang.

Alle Informationen und das ausführliche Programm stehen unter https://www.tiefkuehlkost.de/tk-fuer-alle/aktuelles/termine-dti/qualitaetsforum-2020-digital zur Verfügung.