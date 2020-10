Tönnies: Investitionen in UK

Die Tönnies Unternehmensgruppe setzt ihre Internationalisierungsstrategie fort und investiert 25 Millionen Euro in ihre Standorte in Großbritannien. Das Unternehmen baut damit die Internationalisierungsstrategie aus. Allein im Jahr 2020 wird Tönnies in Großbritannien erstmalig einen Umsatz von über 500 Millionen Euro überschreiten.

Die Tönnies Tochter CPC Meats ist bereits heute Marktführer für Bacon in Groß-britannien und produziert an drei Standorten in Suffolk, Coventry und Malton für den britischen Markt. Aufgrund der weiter steigenden Nachfrage von qualitativen hochwertigen Wurstprodukten werde das Unternehmen in weitere Produktionseinrichtungen investieren. Hierbei steht auch der Markt für Fleisch aus Freilandhaltung in einem besonderen Fokus.

Der Fleischverzehr in Großbritannien ist vergleichbar mit dem deutschen Markt, gleichzeitig ist das Preisniveau dort jedoch erheblich niedriger. Während Deutschland im Vergleich zum EU-Preisindex mit 107 Indexpunkten teurere Fleischpreise als der EU-Durchschnitt hat, liegt das Preisniveau in Großbritannien bei 93. Der EU-Durchschnitt liegt laut Statista bei 100. So kostet beispielsweise ein Kilogramm Hackfleisch in GB rund 20 Cent weniger als in Deutschland.