Mecklenburg-Vorpommern: Erste mobile Käserei

Die erste mobile Käserei in Mecklenburg-Vorpommern hat in Alt Sührkow bei Teterow, wo rund 800 Milchkühe gehalten werden, offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Die Käserei besteht aus einem rund 150.000 Euro teuren Speziallastwagen, in dem rund 2.000 Liter Milch pro Tag zu verschiedenen Käsesorten verarbeitet werden können.