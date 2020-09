Like Meat: Neue Führungsriege

Anzeige

Christian Adams, in den vergangenen 17 Jahren mit leitenden Funktionen bei Nestlé, verstärkt die Führungsriege des The Livekindly Co. als neuer General Manager DACH. In seinen zukünftigen Arbeitsbereich fallen der Aufbau und die Implementierung der Organisation im deutschsprachigen Raum. Christian Adams wird federführend die Wachstumspotentiale der bestehenden Marken Like Meat als auch der Neuzugänge FRY’s Family und Oumph in den DACH-Märkten vorantreiben. Der Markt der pflanzlichen Lebensmittel ist dem gebürtigen Göttinger nicht neu, denn er verantwortete in den letzten zwei Jahren den Aufbau von Garden Gourmet bei Nestlé.

Neuzugang im Executive Team von The Livekindly Co. ist Tal Nadari. Bereits seit Juni leitet er die europäische Region einschließlich Großbritannien sowie Australien und Neuseeland. Zeitgleich hat Nadari als CEO von Like Meat die operative Führung des Düsseldorfer Unternehmens übernommen. Tal Nadari verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau von Unternehmen, Organisationen und Marken in verschiedenen Regionen der Welt. Vor seinem Eintritt in die Firma The Livekindly Co. hatte er diverse Positionen in der Spirituosen- und Getränkeindustrie inne. Bei dem letzten Unternehmen, Lucas Bols, war er für den nord- und südamerikanischen sowie westeuropäischen Markt verantwortlich und leitete darüber hinaus die Joint Venture von Passoa mit Remy Cointreau als Präsident.

Das Unternehmen Like Meat beschäftigt 120 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Seit März 2020 gehört Like Meat zum Unternehmen The Livekindly Co.