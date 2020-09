Almdudler Limonade: Neue Teamleitung

Anzeige

Die 41-Jährige unterstützt damit Thomas Horak, der seit Juli die Position des Gesamtverkaufsleiters verantwortet. Die gelernte Hotelfachfrau verfügt über langjährige Führungserfahrung und Expertise im Vertriebsmanagement. Nina Weindl startete ihre Karriere im Vertrieb, unter anderem als Brandmanagerin für Jägermeister und als Verkaufsbezirksleiterin bei Kraft Foods Deutschland. Als Commercial Managerin bei der GDP Global Drinks Partnership GmbH gestaltete sie die Vermarktung aller Marken des Portfolios und wirkte unter anderem an der Strategieentwicklung für Wachstum und Kundenentwicklung mit. Zuletzt war Nina Weindl Verkaufsleiterin Ontrade bei der Fritz-kulturgüter GmbH, wo sie erfolgreich den Außendienst aus 45 Mitarbeitern in drei Ländern koordinierte. Bei Almdudler übernimmt Nina Weindl die Verantwortung für den deutschen Markt und leitet das wachsende Team der Almdudler Markenbotschafter für Gastronomie & Handel. Zudem ist sie für die Absatz- und Ergebnisplanung in Deutschland zuständig.