Landgard Obst & Gemüse: Florian Hinrichs wird Geschäftsführer

Der frühere Aldi-Manager Florian Hinrichs bekommt bei Landgard mehr Verantwortung. Nach seinem Einstieg in die Blumensparte im Januar wird er ab sofort auch bei Obst & Gemüse als Geschäftsführer agieren.

Florian Hinrichs (Foto), seit Januar 2020 Geschäftsführer der Landgard Blumen & Pflanzen GmbH, wurde vom zum 1. September zusätzlich als weiterer Geschäftsführer der Landgard Obst & Gemüse Holding GmbH berufen. Er wird ab sofort im Bereich Obst & Gemüse die regionalen Einheiten unterstützen. Ziel ist es, die gesamte Sparte Obst & Gemüse weiter zu stärken, das Key Account Management zu koordinieren und einen konzertierten, gemeinsamen Ansatz zu verfolgen, heißt es von Landgard.

Der international ausgerichtete Manager Florian Hinrichs ist 48 Jahre alt und verfügt über detaillierte Kenntnisse im nationalen und internationalen Handel. Als Diplom-Betriebswirt startete er nach ersten Schritten in der Industrie seine Laufbahn bei Aldi Süd vom Vertrieb über die Position Zentraleinkäufer bis zum Group Buying Direktor im Aldi Süd Zentraleinkauf in Mülheim. Seine Schwerpunkte lagen dabei immer in den Frischsegmenten, u. a. mit Obst, Gemüse und Blumen.