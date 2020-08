BAT : Neuer Deutschland-Chef

Oliver Engels (51, Foto) hat zum 1. August die Geschäfte für Deutschland und Central Europe North von Ralf Wittenberg übernommen. Der bisherige Deutschland-Chef wechselt an die Spitze der BAT-Gruppe in Kanada.

Anzeige

Oliver Engels will als Area Director Central Europe North und Sprechers der deutschen BAT-Gesellschaften den Transformationsprozess fortführen und beschleunigen.

Engels kam 2014 von Unilever als Marketingdirektor Deutschland zu BAT und übernahm 2017 die Marketingverantwortung für DACH. 2018 wechselte er in die Konzernzentrale nach London und war zuletzt Group Head of Brands Combustibles. Seine berufliche Laufbahn begann 1996 bei Unilever als Sales & Marketing Trainee. Zuletzt war Engels dort als Head of the European Skin Category das Skin-Business. Bereits 2015 legte er mit der Einführung der E-Zigarette Vype bei BAT in Deutschland die Grundlage für die Entwicklung zu einem „Multi-Category“-Konsumgüterunternehmen.

Unter der Führung von Ralf Wittenberg, der seit Anfang 2014 die Region Central Europe North führte, entwickelte sich das Unternehmen von einem reinen Tabakunternehmen zu einem der führenden Anbieter von potenziell risikoreduzierten Alternativen wie E-Zigaretten, Oral-Nicotine-Produkten und Tabakerhitzern.