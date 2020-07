Viessman Refrigeration Solutions Erweiterte Geschäftsführung

Anzeige

Die neuen Mitglieder werden die bisherigen Geschäftsführer Frank Winters (CEO) und Michael Luz (CFO) unterstützen. Laeis ist zum 1. Juli 2020 bei Viessmann Refrigeration Solutions bei, um als Chief Sales Officer (CSO) die Verantwortung für alle Vertriebs-, Distributions- und Serviceorganisationen innerhalb des Geschäftsbereiches zu übernehmen. Laeis war zuvor bei Linde Kältetechnik und zuletzt als General Manager für die DACH-Region im Bereich Carrier Commercial Refrigeration tätig.

Schlichtig wird die Rolle des Chief Technical Officer (CTO) übernehmen. Er ist verantwortlich für alle Produktionsstandorte sowie für die Produkt- und Systementwicklung innerhalb des Geschäftsbereichs Refrigeration Solutions. Er wird in die Geschäftsführung befördert, nachdem er in den vergangenen drei Jahren die Position des Geschäftsführers des Werkes der Viessmann Refrigeration Solutions in Porvoo, Finnland, innehatte. Er wird diese Aufgaben im Laufe dieses Jahres an seinen Nachfolger übergeben.