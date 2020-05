Anzeige

„Hofeis ist geschmacklich überzeugend, qualitativ hochwertig und enthält unsere Weidemilch sowie – in der, ab Juni verfügbaren Bioland-zertifizierten Hofeis-Linie – unsere Bio Milch“, so Jens Müller, Vertriebsleiter der Schwarzwaldmilch. Mit der Marke Hofeis schließt sich ein weiterer vertrieblicher Kooperationspartner der Schwarzwaldmilch an.