Radeberger: Neuer Sprecher

In der Radeberger Gruppe steht zum Ende des Monats eine Stabübergabe an: Guido Mockel (Foto) wird neuer Sprecher der Geschäftsführung.

Mit Guido Mockel (48) übernimmt kein Unbekannter das Steuer des deutschen Marktführers: In verschiedenen Führungspositionen in Vertrieb und Marketing und seit 2019 als Mitglied der Geschäftsführung tätig, kennt er die Unternehmensgruppe in all ihren Dimensionen und Aktivitäten bestens, kennt den Markt aus unterschiedlichsten Perspektiven und hat die bisherige Strategie der Radeberger Gruppe entscheidend mitentwickelt und vorangetrieben. Dr. Niels Lorenz, seit 2013 Sprecher der Geschäftsführung, wird nach rund sieben Jahren an der Spitze der Unternehmensgruppe in ihren Beirat wechseln.